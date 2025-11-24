La Juventus perde Gatti per influenza e bandisce 4 tifosi dallo Stadium: le top news delle 13
La Juventus prende provvedimenti verso i propri tifosi per i gesti fatti l'8 novembre scorso nel derby contro il Torino. Con una nota ufficiale la Vecchia Signora ha comunicato che quattro tifosi bianconeri sono stati banditi dall'Allianz Stadium per aver mimato il gesto dell'aeroplano verso i sostenitori della società granata, con evidente riferimento alla tragedia di Superga.
La squadra di Spalletti torna però subito ad allenarsi, perché domani gioca in Champions League sul gelido campo del Bodo/Glimt. Assenti in rifinitura Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik. Per il difensore centrale della nazionale italiana c'è da fare i conti con una fastidiosa sindrome influenzale.
A proposito di partite europee, novità in arrivo nelle liste UEFA del Bologna. Italiano avrà a disposizione un giocatore in più al posto dell’infortunato Remo Freuler, che da regolamento può essere sostituito. Chi sono gli indiziati per prenderne il posto almeno fino a Natale? Ibrahim Sulemana e Benjamin Dominguez, con il primo nettamente in vantaggio sul secondo. Oggi è attesa la decisione della società.
Intanto oggi terminerà anche la 12^ giornata di Serie A, con le ultime due partite mancanti. Di seguito le probabili formazioni.
TORINO-COMO - Lunedì 24 novembre, ore 18.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.
---------------------------
SASSUOLO-PISA - Lunedì 24 novembre, ore 20.45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
