Union Brescia, Pasini dopo l'1-1 contro il Vicenza: "Ho visto solo una squadra in campo"

Dopo l'1-1 con il quale l'Union Brescia ha fermato parzialmente la corsa del Vicenza nel Girone A di Serie C, Giuseppe Pasini, patron della Leonessa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal:

“Ho visto solo una squadra in campo nonostante tutti gli infortuni che dobbiamo sopportare. Non si sono visti i dieci punti fra noi e il Vicenza, non si sono visti proprio per niente. Loro erano sempre per terra, noi avremmo meritato di vincere. Se questo è il Brescia ne vedremo delle belle”.

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)

Virtus Verona-Triestina 0-0

Trento-Inter U23 0-1

78' Spinaccè

Union Brescia-Vicenza 0-1

45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)

Novara-Renate 0-1

78' De Leo

Giana Erminio-Ospitaletto 1-0

62' Vitale

Lecco-Cittadella 0-1

86' rig. Castelli

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva