Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Il Perugia torna a sorridere e conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. La vittoria ottenuta ieri contro il Livorno permette infatti alla squadra umbra di fare un passo avanti importante in classifica e di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane.
Grazie a questo successo, il Perugia sale al 16° posto con 27 punti, una posizione che al momento consentirebbe ai biancorossi di evitare i playout. Se il campionato finisse oggi, infatti, lo spareggio salvezza contro il Pontedera - attualmente ultimo per l'eslucione del Rimini - non si disputerebbe, visto che la squadra di Giovanni Tedesco può contare su 9 punti di vantaggio proprio sui toscani. Un margine che, secondo il regolamento, annullerebbe lo spareggio.
La situazione resta comunque delicata e ogni partita può cambiare gli equilibri della parte bassa della classifica. Proprio per questo il prossimo turno potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il Perugia.
Il calendario metterà infatti subito di fronte Perugia e Pontedera. Lunedì 9 marzo, alle ore 20.30, allo stadio Curi andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe pesare molto nella corsa salvezza.
L’obiettivo della squadra di Tedesco sarà chiaro: dare continuità al successo contro il Livorno e allo stesso tempo provare ad aumentare ulteriormente il divario con la formazione toscana. Un risultato positivo permetterebbe al Perugia di rafforzare la propria posizione e di avvicinarsi all’obiettivo di evitare a tutti i costi la lotteria dei playout.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30