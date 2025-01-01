Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"

Il direttore sportivo del Potenza, Giuseppe Di Bari ha fatto il punto della situazione sulla formazione lucana. Ecco quanto evidenziato da TuttoPotenza: "Bisogna guardare avanti perché mercoledì c’è una partita importante di Coppa Italia. La gara potevamo vincerla, ma dobbiamo migliorarci. L’obiettivo è fare sempre il meglio possibile.

Forse ho portato un po’ di fortuna. Ho lavorato soprattutto sull’aspetto mentale. Il Potenza è una buona squadra e sono contento per ciò che stiamo raccogliendo. La forza di questo gruppo è che tutti si sentono importanti e si fanno trovare pronti".

Riguardo il nome di Luca Pandolfi, attaccante del Catanzaro, accostato nei giorni scorso al club rossoblù: "È una voce venuta fuori perché l’ho avuto alla Juve Stabia, ma non credo che Pandolfi, anche se sta giocando poco in B, scenda di categoria. La vedo difficile, non c’è mai stato modo di parlarne."