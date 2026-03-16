Fiorentina, Parisi cauto: "Non è scontato salvarsi, dobbiamo continuare a fare punti"
TUTTO mercato WEB
L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-4 e valevole per la 29^ giornata.
Scontro salvezza, ma il vostro livello è più alto.
"La realtà è che siamo lì sotto, ma il livello nostro è più alto. Dobbiamo portare i punti a casa".
Tiri anche di destro?
"Provo anche a spostarla sul destro e oggi è andata bene, anche con una piccola deviazione".
Vi salvate?
"Ci dobbiamo salvare, non è scontato. Dobbiamo continuare a fare punti, andare forte in allenamento e poi i risultati si vedono".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile