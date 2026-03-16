Il miglior 6 spagnolo di sempre? Morata scherza: "Dico Fabregas, magari mi fa giocare di più"

Ospite speciale della serata al Teatro Arcimboldi di Milano, Alvaro Morata ha partecipato alla trasmissione di Viva el Futbol insieme a Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. All'attaccante del Como è stato chiesto di scegliere il miglior numero 6 di sempre della storia della Spagna tra Xavi, Pedri, Fabregas, Koke, Fabian Ruiz e Bakero. L'ex Real, come raccolto da TMW, ha risposto in maniera simpatica: "Scelgo il mister, vediamo se mi fa giocare un po’ di più domenica".

Una battuta che però rispecchia quella che è la realtà. Nelle ultime 20 partite, complici anche infortuni e squalifiche, ha giocato solamente 144 minuti. Il motivo è da ricercare pure nell'espulsione ingenua per doppia ammonizione contro la Fiorentina, che fece infuriare Fabregas. Solamente un gol per Morata in tutta la stagione, un rendimento decisamente lontano da quelli che sono i suoi standard.