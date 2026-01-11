Casarano in difficoltà, Di Bari duro dopo il ko: "Troppi errori individuali, non è più accettabile"

Non è un avvio di 2026 semplice per il Casarano, che dopo la sconfitta di Trapani cade anche tra le mura amiche contro l’Atalanta U23. Una gara indirizzata dagli episodi e che ha lasciato grande amarezza in casa rossazzurra, come confermato dalle parole del tecnico Vito Di Bari nel post partita.

“Sì, abbiamo preso due lanci lunghi, abbiamo subito gol ed un’espulsione – ha spiegato l’allenatore –. Due situazioni in cui eravamo in vantaggio, due situazioni che avevamo lavorato e mostrato anche in video. Dispiace tantissimo perché in dieci poi fai più fatica”. Di Bari ha comunque riconosciuto la reazione nella ripresa: “Nel secondo tempo abbiamo provato, siamo stati bravi a tenere la partita fino al 90’, ma non siamo stati bravi a creare un episodio decisivo”.

Il punto che più preoccupa riguarda gli errori individuali: “Dispiace perché troppi gol nascono da errori individuali: stanno diventando troppi. Ci sta subire una giocata di qualità, ma prendere gol così diventa stancante. Dobbiamo darci una mossa, non è più accettabile”.

Il Casarano ha faticato anche in parità numerica: “Non siamo partiti forte, loro sono stati più aggressivi. Avevo detto ai ragazzi che dovevamo partire con intensità”. Sul rosso a Barone, il tecnico non nasconde il disappunto: “L’espulsione mi è sembrata un po’ generosa. La direzione di gara non mi è piaciuta, ma non deve essere un alibi”.

Infine uno sguardo al mercato: “A gennaio è tutto complicato. I nuovi porteranno energia, ne arriveranno altri e ci servono. Ora dobbiamo trovare la quadra e tornare a vincere, per il morale della squadra e dell’ambiente”.