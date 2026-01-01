Fiorentina, Vanoli: "Niente svolta definitiva, piedi per terra. Piccoli? Diamante grezzo"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta 1-4 e valevole per la 29^ giornata.

Parisi Mvp.

"Si merita il gol, è da tanto che stava facendo bene. Vittoria importante contro una diretta concorrente. Si poteva fare molto meglio nella gestione del vantaggio, abbiamo troppa frenesia e devi saper gestire".

Continuità nel girone di ritorno e +4 sul terzultimo punto: che momento è?

"Siamo cresciuti, c'è voluto del tempo e abbiamo tanti margini di miglioramento. La cosa più difficile era ricostruire unità d'intenti per questo nuovo obiettivo e oggi i ragazzi hanno fatto un ulteriore step. Firenze si merita di più, ma dobbiamo centrare questo risultato per noi importante. Adesso abbiamo la Conference, ci aspetta una partita difficilissima".

Come sta Kean e quanto è stato importante avere risposte da Piccoli?

"Con Moise abbiamo lavorato tanto per portarlo in panchina, stasera gli volevo far fare 7/8 minuti ma poi Ranieri aveva i crampi. Roberto è un diamante grezzo, deve migliorare, ha delle potenzialità e piano piano sta crescendo. Stasera ha fatto un gol da grande attaccante, a volte si abbate un po' di testa ed è un diamante che va lavorato giorno giorno".

Svolta definitiva?

"Non voglio più parlare di svolta definitiva, era una partita importantissima e uno scontro diretto. nel girone di ritorno li stiamo affrontando in maniera diversa rispetto all'andata. Dobbiamo stare coi piedi per terra, la Conference ci porta via tante partire e dobbiamo fare bene in tutte e due le competizioni".