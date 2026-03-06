Potenza, Di Bari non le manda a dire: "Squadra inesistente. Dobbiamo voltare pagina"
Il 4-1 incassato fra le mura amiche ieri sera contro il Cosenza rappresenta per il Potenza il secondo ko consecutivo in campionato. Uno stop, quello della compagine lucana, che complica la corsa verso la qualificazione ai playoff.
"Sono incavolato e chiedo scusa per la prestazione negativa - ha detto attraverso i microfoni di Antenna Sud il direttore sportivo dei rossoblù Giuseppe Di Bari., perché passare dalla bella prestazione con il Benevento a quella di ieri, dove siamo stati inesistenti, mi da molto fastidio. Mi assumo la responsabilità, ma dobbiamo voltare pagina. Tuttavia la classifica potrebbe ancora variare, quindi dovremo cercare di fare più punti possibile. Sarà importante lottare fino all’ultimo minuto. Una partita come quella di ieri deve farci capire che possiamo sempre rialzarci.
Le scelte del tecnico? Tutti ci assumiamo delle responsabilità e a volte è lecito pensare che alcune scelte possano essere corrette o meno. Se la Coppa Italia ci disturba? Mi auguro di no. Arrivare in finale può causare rilassamento, ma ciò non deve accadere. Adesso testa alla prossima sfida sul campo del Foggia”.