Lecce, Tiago Gabriel: "Napoli molto forte, sarà una gara difficile ma siamo pronti"

Tiago Gabriel, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Napoli: "Sarà una partita molto difficile, il Napoli è una grande squadra. Ci siamo preparati e siamo pronti per provare a vincere questa gara".

