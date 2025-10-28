Napoli, Olivera: "Grande partita con l'Inter, stasera servirà lo stesso atteggiamento"

Mathias Olivera, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Lecce: "Sapevamo che era importante contro l'Inter, con loro è sempre una bella partita soprattutto dopo la sconfitta in Champions. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. E' sempre difficile quando c'è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l'Inter".

Segui Lecce-Napoli grazie alla diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com!