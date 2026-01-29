Pro Vercelli, dalla Juventus arriva il terzino Perotti a titolo definitivo
Clemente Perotti è un nuovo giocatore della Pro Vercelli, il terzino arriva a titolo definitivo dalla Juventus. Di seguito la nota del club
La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2028 di Clemente Perotti, terzino destro classe 2003, proveniente dalla Juventus.
Perotti ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2022/23 con la maglia della Pro Patria, collezionando 23 presenze, arricchite da 1 gol e 2 assist, mettendosi in evidenza per continuità e affidabilità.
Nella stagione successiva si è trasferito alla Juventus, vestendo la maglia della formazione Next Gen, con cui ha disputato 29 presenze complessive tra Girone B e Girone C di Serie C, maturando ulteriore esperienza in un contesto competitivo di alto livello.
Terzino dinamico, dotato di corsa, duttilità e buona qualità tecnica, Perotti arriva a Vercelli per rafforzare le corsie laterali della Bianca Casacca, portando energia, intensità e prospettiva.
La società accoglie con grande soddisfazione Clemente Perotti e gli augura le migliori fortune personali e di squadra con la maglia della Pro Vercelli.
Benvenuto Clemente!
