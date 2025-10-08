Ravenna, Marchionni: "Sambenedettese tosta, potrà determinare anche la gara con l'Arezzo"

Marco Marchionni, tecnico del Ravenna, è stato intervistato da Espansione TV

"Abbiamo iniziato questo percorso lo scorso anno in D. Non abbiamo vinto il campionato, ma siamo stati ripescati dopo la questione Brescia. Quest'anno abbiamo iniziato benissimo, ha trovato una squadra motivata. Abbiamo cambiato tanto, 19 giocatori, ma ho trovato tanta voglia nei ragazzi. C'è il giusto mix per fare bene le cose"

Il modulo?

"Faccio le valutazioni in base alle squadre che si affrontano. In questo momento abbiamo trovato un equilibrio giusto che ci permette di cambiare sistema di gioco durante la partita. In questo momento devo dare certezze ai ragazzi e lasciarli tranquilli. Chi ha giocato a calcio lo sa, gli allenatore contano, ma i ragazzi che vanno in campo con una giocata possono cambiare il risultato".

Avete tanti giovani interessanti in rosa

"Sì, abbiamo tanti profili molto interessanti, soprattutto quei ragazzi che lo scorso anno erano in D e quest'anno si sono messi in gioco e stanno dimostrando che possono starci in Serie C".

Donati?

"Ha fatto un gol incredibile, ma da un grande giocatore come lui te lo aspetti. È venuto da noi con la giusta mentalità, dimostrando che la categoria non conta, ma conta solo come viene approcciata. Poi c'è Okaka, che era fermo da tanto tempo e si sta rimettendo a posto fisicamente-. La società ha fatto un giusto mix fra giocatori giovani ed esperti, che ci permette di lavorare nel migliore dei modi".

Un calendario davvero tosto nelle prossime settimane, con gli scontri diretti con Arezzo e Ascoli

"Affronteremo tutto con serenità e con la consapevolezza che potrà essere un mese bello. Ho parlato con i ragazzi, sono concentrati e sanno benissimo che guardiamo gara dopo gara. Ora testa alla Sambenedettese, una partita talmente difficile che potrà determinare anche la gara con l'Arezzo. Questo mese parte da domenica, sapendo che andiamo ad affrontare una neo promossa ma che sta facendo davvero bene".