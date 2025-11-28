Udinese, Runjaic: "Kristensen out domani e contro la Juve. Spero di averlo col Genoa"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della prossima sfida al Parma: "Kristensen è stato fuori abbastanza a lungo per via del suo infortunio, si è infortunato in una situazione di calcio da fermo in allenamento. Ha subito un infortunio serio, ha lavorato duramente per tornare a disposizione, ha svolto due sedute con la squadra, ancora non complete ma per buona parte. Domani non ci sarà e nemmeno contro la Juventus, ma sto vedendo miglioramenti, se vedremo passi in avanti vorremmo convocarlo contro il Genoa. Bisogna capire il momento giusto per farlo rientrare e avere meno rischio di una ricaduta".



Vi siete fatti una tabella di marcia per arrivare nella metà sinistra della classifica?

"Ci troviamo in un processo di crescita, difficile dare tempistiche, l'Udinese in estate cambia giocatori, ma l'anno scorso abbiamo posto delle fondamenta. Abbiamo un buon mix di giocatori, prima o poi raccoglieremo i frutti di questo lavoro, bisogna vedere la velocità di apprendimento, poi l'aspetto psicologico è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, vogliamo fare il maggior numero di vittorie possibili in casa, dobbiamo essere difficili da affrontare in casa, ora ci concentriamo sul Parma.

Dobbiamo continuare sulla strada tracciata nella scorsa stagione, senza guardare troppo in là. Vedremo se riusciremo ad arrivare tra le prime dieci, l'obiettivo è sempre migliorarsi, la tabella a volte non rispecchia a pieno quanto fatto in campo. Sta a noi spingere e sostenere i giocatori affinchè migliorino, solo così la squadra potrà crescere".