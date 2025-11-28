La Juve recupera Gatti per il Cagliari, Ahanor nel mirino della Premier: le top news delle 18

Honest Ahanor nel mirino della Premier League. Secondo Sport Witness, Nottingham Forest e Brighton stanno seguendo con attenzione il giovane difensore centrale nigeriano dell'Atalanta, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice: la Dea chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Il diciassettenne è arrivato a Bergamo la scorsa estate dal Genoa per 17 milioni di euro, battendo sul tempo il Chelsea che aveva tentato di assicurarselo già a giugno. In pochi mesi, dunque, la valutazione del giocatore sarebbe più che raddoppiata. Ahanor ha firmato con l'Atalanta un contratto fino al 2028.

Come da previsione, la Juventus di Luciano Spalletti ha riaccolto in gruppo nella giornata di oggi anche Federico Gatti, difensore che era rimasto a Torino durante la vittoriosa trasferta della squadra bianconera in Norvegia. La sindrome influenzale che aveva colpito il giocatore è quindi alle spalle, con Gatti che dopo la seduta personalizzata di ieri oggi ha svolto regolarmente l'allenamento insieme al resto dei compagni. La sfida dell'Allianz Stadium contro il Cagliari in programma domani, quindi, vedrà anche l'ex Frosinone fra i protagonisti. Recuperato al 100% anche Dusan Vlahovic, attaccante che era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida col Bodo/Glimt per via degli strascichi di un fastidio accusato in Nazionale.

In casa Roma si pensa già al big match contro il Napoli dopo il ritorno al successo in Europa League di ieri, contro il Midtjylland. Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (problema al ginocchio sinistro) e Manu Kone (colpo alla caviglia destra). Ambedue hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose, dunque si proverà a recuperare entrambi per domenica, ma è evidente che le sensazioni di domani saranno quelle decisive.