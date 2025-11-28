Genoa, Stanciu pronto all'addio già a gennaio? Il Rapid Bucarest lo vuole

Nicolae Stanciu potrebbe lasciare il Genoa dopo appena sei mesi. Il tecnico del Rapid Bucarest, Costel Gâlcă, ha aperto pubblicamente alla possibilità di riportare in Romania il trequartista trentaduenne, attualmente ai margini del progetto rossoblù.

"Stanciu è un giocatore importante per il calcio rumeno e ci darebbe un grande aiuto se dovesse arrivare. Vedremo cosa accadrà in futuro", ha dichiarato Gâlcă, pur precisando che al momento la priorità di ogni elemento del club sia il campionato e non il mercato. Nonostante esista un dettaglio non da poco che potrebbe influire sul futuro del calciatore: Dan Șucu, proprietario del Genoa, è anche uno dei soci del Rapid Bucarest

Un'avventura italiana mai decollata

Arrivato a Genova nel luglio 2025 con un contratto fino al 2027, Stanciu non è mai riuscito a imporsi in Serie A. Gli infortuni lo hanno frenato e in questa stagione ha collezionato appena tre presenze in campionato.