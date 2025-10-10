Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno sconto

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante in casa Rimini anche se difficilmente sarà quella del tanto sperato sconto della penalizzazione di 11 punti inflitta al club per il pagamento in ritardo degli stipendi del mese di maggio. Si discuterà infatti quest’oggi il ricorso presentato dai biancorossi per un mancato pagamento arrivato quando il club era ancora nelle mani di Stefania Di Salvo e a cui ha fatto poi seguito un ulteriore punto in meno in classifica per il mancato deposito della famosa fideiussione extra budget sul monte ingaggi che, poi, nonostante le continue rassicurazioni da parte della proprietaria Anna Giusy Scarcella, non è mai stata depositata. Ma come riporta il Resto del Carlino è difficile che arrivi una decisione in favore dei romagnoli.

Se difficilmente lo sconto arriverà è invece quasi certo che il prossimo mese arriverà la decisione del Tribunale Federale Nazionale sull’ultimo deferimento, relativo al mancato versamento di ritenute ed emolumenti di maggio e giugno entro il 16 settembre, che poterà un’altra penalizzazione nonostante la proprietà speri di cavarsela solo con un’ammenda.

La nuova gestione del resto di passi avanti nelle ultime settimane ne ha fatti pochi, meno di quelli compiuti sul campo dalla squadra di D’Alesio che sta cercando faticosamente di risalire la china e annullare il -11 in classifica nonostante una rosa che seppur allargata non ha aumentato la qualità per ridurre il gap con le altre rivali per la salvezza.