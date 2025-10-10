Stipendi Sassuolo, semplicemente la neopromossa con il monte ingaggi più elevato
Tra le neopromosse della Serie A 2025/2026 ce n'è una che vanta il monte ingaggi più alto delle altre ed è la stessa squadra che ha dominato la scorsa edizione della cadetteria, staccando immediatamente il pass per la massima divisione: il Sassuolo.
I neroverdi hanno infatti il 12° monte stipendi più alto della Serie A, mettendosi così a metà della classifica. Il più pagato della squadra non può essere altro che lui, il capitano e ormai uomo-immagine del club Berardi. Non stacca di troppo però il secondo, l'attaccante sul quale si poggiano le speranze di continuità in zona gol dei neroverdi, Pinamonti. Appena dietro due centrocampisti arrivati entrambi nello scorso mercato estivo, il veterano Matic e Vranckx, ex Milan in cerca di rilancio.
MONTE INGAGGI SASSUOLO 2025/26 (39 milioni di euro lordi, 21,9 netti)
Domenico Berardi - 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Andrea Pinamonti - 4,4 lordi (2,4 netti)
Nemanja Matic - 3,7 lordi (2 netti)
Aster Vranckx - 3,7 lordi (2 netti)
Arijanet Muric - 2,1 lordi (1,2 netti)
Josh Doig - 1,5 lordi (1,2 netti)
Ismael Kone - 1,4 lordi (0,8 netti)
Cristian Volpato - 1,3 lordi (0,7 netti)
Nicholas Pierini - 1,2 lordi (0,7 netti)
Armand Lauriente - 1,2 lordi (0,9 netti)
Jay Idzes - 1,1 lordi (0,6 netti)
Sebastian Walukiewicz - 1,1 lordi (0,6 netti)
Daniel Boloca - 1,1 lordi (0,6 netti)
Woyo Coulibaly - 0,9 lordi (0,5 netti)
Stefano Turati - 0,9 lordi (0,5 netti)
Alieu Fadera - 0,8 lordi (0,5 netti)
Edoardo Iannoni - 0,8 lordi (0,5 netti)
Kristian Thorstvedt - 0,8 lordi (0,6 netti)
Filippo Romagna - 0,7 lordi (0,4 netti)
Laurs Skjellerup - 0,7 lordi (0,4 netti)
Fali Cande - 0,7 lordi (0,4 netti)
Edoardo Pieragnolo - 0,6 lordi (0,3 netti)
Yeferson Paz - 0,5 lordi (0,3 netti)
Tarik Muharemovic - 0,5 lordi (0,3 netti)
Cas Odenthal - 0,5 lordi (0,3 netti)
Giacomo Satalino - 0,4 lordi (0,2 netti)
Gioele Zacchi - 0,3 lordi (0,2 netti)
Walid Cheddira - 0,3 lordi (0,2 netti)
Luca Moro - 0,2 lordi (0,1 netti)
Luca Lipani - 0,2 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
