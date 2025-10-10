Genoa, Sabelli: "Non bisogna demoralizzarsi. Non vogliamo deludere noi e neanche i tifosi"

"Non bisogna demoralizzarsi". E' la ricetta di Stefano Sabelli. Il Genoa è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato ed è reduce da ottime prestazione a cui però non hanno fatto seguito i risultati: "Se non arriva la vittoria - ha dichiarato il difensore rossoblù ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX - lavorare in settimana non è facile ma abbiamo un pubblico importante: non vogliamo deludere in primis noi stessi ma anche loro. L’antidoto migliore, la medicina, è la vittoria, lavoriamo per ottenerla alla ripresa in casa col Parma".

Certamente il calendario non ha aiutato. Un calendario "impegnativo" come lo definisce il terzino destro del Grifone che però può guardare con ottimismo al prosieguo del campionato proprio grazie all'identità messa in campo dalla squadra allenata da Patrick Vieira: "Ci aggrappiamo alle prestazioni - ha proseguito il terzino - che sono la base da cui ripartire se si vuole fare risultato".

Il giocatore, così come la squadra, non è contento della posizione in classifica. Son soltanto due punti conquistati nelle prime uscite ufficiali anche se "meritavamo qualche punto in più - ha concluso Sabelli - ma la situazione è questa è ora vogliamo risollevarci come siamo in grado di fare".