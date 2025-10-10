Storico agente di Del Piero: "Nel 1994 tutto fatto col Parma. Fummo noi a opporci"

Claudio Pasqualin, storico agente dell'ex capitano bianconero, ha parlato a Tuttosport della trattativa con il Parma per il passaggio di Del Piero ai crociati nel 1994, durante una intervista concessa al quotidiano torinese: "Confermo in pieno la notizia. All’epoca noi rappresentavamo anche Dino Baggio, che la Juve aveva ceduto al Parma. Moggi e Pastorello all’interno dell’operazione avevano deciso di inserire pure Alex. La trattativa era sostanzialmente chiusa e mancava solo la firma di Alessandro.

Tuttavia sia io sia Andrea D’Amico non eravamo convinti di questa operazione e così durante il Mondiale negli Stati Uniti ci opponemmo al trasferimento, lasciando Del Piero a Torino. Col senno del poi si può dire che senza il nostro intervento e il metterci di traverso la fantastica e leggendaria storia di Del Piero con la Juve non sarebbe mai nata...".

Venendo al paragone con Yildiz, l'ex agente ha spiegato che in questo caso Yildiz ha ancora tre anni e mezzo di contratto e, di conseguenza, la Juventus può ragionare con meno assilli e giocare d’anticipo per blindare il ragazzo. Ha sottolineato che bisognerebbe evitare di tirare troppo per le lunghe la questione, visto che si sentono di tanti interessamenti da parte dei top club stranieri, e ha consigliato al club di risolvere in fretta la vicenda.