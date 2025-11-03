Torino, niente salto ma bella rimonta col Pisa. Baroni: “Ora il derby, insieme ai tifosi”

Non è ancora il tempo per il salto di qualità in classifica per il Torino: i granata, infatti, pareggiano contro il Pisa e restano in questa situazione di “bagnomaria” che li perseguita ormai da tantissimo tempo. Tutta un’altra cosa rispetto a inizio stagione, ma il dodicesimo posto e i 13 punti in dieci giornate rappresentano una sorta di normalità nel Toro del recente passato. Il 2-2 contro i toscani, però, ha dato ulteriori conferme sul cambio di mentalità da parte di Vlasic e compagni: il doppio svantaggio nella prima mezz’ora avrebbe fatto sparire dal campo la squadra di un mese e mezzo fa, ieri invece i ragazzi di Marco Baroni hanno reagito. Lo hanno fatto con rabbia, trovano due gol negli ultimi sei minuti (recupero compreso) del primo tempo, e anche con il gioco, perché entrambe le reti sono arrivate da azioni costruite e non da intuizioni dei singoli. Così il tecnico applaude i suoi ragazzi: “Avessimo segnato per primi sarebbe stata una gara diversa, ma siamo stati bravi a rimanere in partita - sottolinea l’allenatore - e poi ci è mancato il guizzo per vincerla, forse anche un po’ di energia perché era la terza in una settimana: ho messo una punta all’intervallo per cavalcare l’emotività, purtroppo non siamo riusciti a ribaltarla”.

E’ un pareggio che, in ogni caso, ha comunque garantito l’applauso finale dei tifosi, che hanno abbracciato la squadra al triplice fischio finale. Anche perché bisognava dare la prima carica in vista della stracittadina che sta arrivando: “Da adesso possiamo pensare al derby, è la partita per eccellenza - dice Baroni sul faccia a faccia con la Juve di sabato prossimo - e non basterà una prestazione ordinaria, ne servirà una straordinaria”. Lui, però, con ogni probabilità sarà costretto a guardarla dalle tribune dello Stadium per l’espulsione ricevuta nel finale di primo tempo della sfida contro il Pisa: “Secondo me è stato un rosso esagerato e sarebbe bastato un giallo, ma lo accetto e ho sempre rispetto verso gli arbitri” il commento sull’episodio. Ora Baroni chiede una mano anche ai tifosi per provare nell’impresa riuscita solo una volta dal 1995 ad oggi: “Martedì apriamo il Filadelfia, dovremo arrivarci con convinzione” l’appello alla gente del Toro per l’allenamento a porte aperte. E anche Cairo promette il suo supporto: “Tengo tanto al derby, andrò due volte al campo per stare vicino alla squadra” assicura il presidente, che nel suo ventennio alla guida del Toro ha perso 24 confronti su 32 contro la Juve.