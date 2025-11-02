Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, le gare delle 20:30: Lecco travolgente, pari tra Lumezzane-Renate e Benevento-Sorrento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:26Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare serali della dodicesima giornata di Serie C, scattate alle 20.30, con spettacolo e risultati importanti nei Gironi A e C.

Nel Girone A, il Lecco risponde con forza ai successi di Union Brescia e Vicenza, travolgendo l’Arzignano Valchiampo con una manita che vale il riaggancio delle rondinelle al secondo posto e il mantenimento del distacco di cinque punti dal Lane capolista. Pari a reti bianche ma partita vivace tra Lumezzane e Renate, con occasioni da entrambe le parti ma senza gol.

Nel Girone C, emozioni fino all’ultimo nel derby campano tra Sorrento e Benevento: i giallorossi, rimasti in dieci dal 68’ per l’espulsione di Ceresoli, vengono raggiunti in extremis dal Sorrento, che strappa un pareggio prezioso. Un punto che lascia il Benevento a un passo dall’aggancio al Catania al secondo posto, rinviando i sogni di sorpasso.

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli
Triestina-Union Brescia 0-1
62' Cazzadori
Cittadella-Pro Vercelli 2-1
12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)
Vicenza-Giana Erminio 2-1
47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)
Lecco-Arzignano Valchiampo 5-1
14' Šipoš (L), 20' Frigerio (L), 26' Kritta (L), 30' Rossoni (A), 40' Zanellato (L), 68' Galeandro (L)
Lumezzane-Renate 0-0
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 32*, Union Brescia 27*, Lecco 27*, Inter U23 19, Cittadella 18*, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16*, Trento 16*, Cittadella 18*, Renate 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12*, Novara 12*, Virtus Verona 11*, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7*

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)
Livorno-Forlì 2-3
18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)
Gubbio-Ternana 3-3
29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)
Torres-Carpi 0-1
73' Cortesi

Domenica 2 novembre
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Forlì 20*, Ternana 19*, Carpi 18*, Guidonia Montecelio 17, Gubbio 17*, Pineto 16*, Campobasso 16, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Bra 10*, Livorno 10*, Torres 7, Perugia 6, Rimini -1*.

* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)
Crotone-Trapani 1-2
17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)
Potenza-Foggia 3-0
29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi
Giugliano-Siracusa 2-1
25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)
Latina-Salernitana 0-0
Benevento-Sorrento 1-1
32' Manconi (B), 89' D'Ursi (S) - [al 68' espulso Ceresoli (B)]

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 23*, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17*, Atalanta U23 17*, Potenza 16*, Team Altamura 15*, Trapani 14*, Latina 14*, Sorrento 13*, Cavese 12*, Giugliano 12*, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Siracusa 7*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

