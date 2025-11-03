Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan

Nonostante un primo tempo in cui sicuramente meritava di più, la Roma deve arrendersi alla sconfitta per 1-0 sul campo del Milan nella partita che ha chiuso la domenica del 10° turno di Serie A. A rendere ancor più amare le riflessioni giallorosse, la chance di poter pareggiata mandata alle ortiche a dieci dal novantesimo con il calcio di rigore sbagliato (ed è una notizia) da Dybala.

Milano e le milanesi rimangono dunque indigeste a Gian Piero Gasperini e una conferma arriva vedendo cosa è stata capace di fare la sua Roma in queste prime 10 partite di campionato. La squadra giallorossa, infatti, ha perso soltanto due volte, in entrambi i confronti dell'andata contro le squadre di Milano. E tutte e due le volte di misura: prima all'Olimpico è passata l'Inter, con gol di Bonny, quindi questa volta a risultare fatale è stato il Milan di Allegri, colui che il corto muso lo ha inventato come concetto da applicare al mondo del calcio.

Per Gasperini voto 5,5 nelle pagelle di Milan-Roma 1-0 di ieri sera su TMW. Con la seguente motivazione: "Poteva essere la partita in grado di far decollare la sua Roma e invece arrivano 0 punti e tanti rimpianti. Pesa no gli errori in fase conclusiva in una prima mezzora da sogno, oltre ad un avvio di ripresa da horror".