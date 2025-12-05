Francia, Rabiot sul sorteggio con Norvegia e Senegal: "Girone duro, ma niente paura"

La Francia conosce già gran parte del proprio cammino al Mondiale 2026. La squadra di Didier Deschamps affronterà Senegal e Norvegia, mentre per scoprire il quarto avversario dovrà attendere marzo, quando si definirà lo spareggio tra Bolivia, Suriname e Iraq. Un sorteggio complessivamente insidioso, come confermato da Adrien Rabiot, intervenuto ai microfoni di M6.

Il centrocampista del Milan, punto fermo dei Bleus, non si è mostrato preoccupato, ma ha sottolineato la necessità di arrivare alla competizione nelle migliori condizioni: "Vedere il sorteggio è un primo passo. È un girone difficile, ma parliamo di un Mondiale e tutte le squadre meritano di essere lì. Dovremo lottare per passare il turno".

Nessuna paura, dunque, ma consapevolezza della sfida fisica e mentale che attende la Francia negli Stati Uniti: "Non c’è timore. È calcio: dovremo essere pronti e in forma dopo una stagione molto lunga. Le squadre che riusciranno a dare il massimo saranno quelle che staranno meglio fisicamente". Rabiot ha poi evidenziato un fattore determinante: le condizioni ambientali negli USA, dove in estate sono previste temperature elevate e forte umidità. «Le condizioni meteorologiche avranno un ruolo importante. Ci saranno aspetti da gestire per ottenere il massimo», ha concluso il francese, sottolineando di fatto ogni aspetto della competizione.