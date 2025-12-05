Salernitana, Faggiano accelera sul mercato: il club punta a cinque entrate

Dopo settimane passate a difendere il gruppo e a definire "destabilizzanti" le voci di mercato, Daniele Faggiano ha ammesso in conferenza di essere già operativo per rinforzare la rosa. Come riportato da TuttoSalernitana, Longobardi sarà solo il primo dei cinque innesti necessari per restare agganciati alla corsa promozione. Le uscite, però, saranno inevitabili: Ubani verso il rientro a Lecce, Quirini candidato al prestito, mentre uno tra Coppolaro e Frascatore potrebbe partire in caso di offerte.

A centrocampo vari profili in bilico: Varone valuta il futuro, Knezovic non si adatta al 3-5-2 e potrebbe rientrare al Sassuolo, mentre Iervolino cerca spazio altrove. In attacco Ferrari è intoccabile, Liguori pure, mentre resta da definire il riscatto di Ferraris. Capitolo Inglese: l’arrivo di un nuovo centravanti (piacciono Lescano, Bruzzaniti e Cuppone) non sancirebbe una sua partenza, ma le prossime gare saranno un test decisivo. In entrata restano caldi Capuano, Dalle Mura, Florenzi, Carriero, Imputato, Tosto e Romano.