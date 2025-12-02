Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"

"Ferguson ha fatto due giorni con un ginocchio gonfio dopo la gara con il Salisburgo e oggi non andava rischiato. Non aveva senso rischiarlo, anche perché il ginocchio è quello in cui si è operato. Giovedì lo avremo al massimo della condizione, ho preferito così". Queste le parole di Vincenzo Italiano dopo il ko interno contro la Cremonese arrivato ieri.

Cosa è successo con Niccolini in occasione del rigore concesso al Bologna?

"Gli avevo detto che se non avessimo mollato questa partita potevamo riaprirla con un guizzo o un episodio. Fatalità è successo questo nell'ultimo minuto della prima frazione. Sono episodi che ti posso ridare energia ed ho reagito così forse per l'arrabbiatura per i due gol regalati. Per noi questa partita era importante e l'avevamo preparata bene per cercare di farla nostra. È stata una reazione istintiva, ma con lui me lo posso permettere perché incassa bene e mi conosce. Mi dispiace molto perché oggi ci tenevamo tantissimo, dobbiamo fare di tutto per rimettere insieme il nostro spirito. Abbiamo tirato 30 volte in porta e giovedì dobbiamo ripartire con questo piglio".