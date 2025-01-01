Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non ci smonta"

Leonardo Bonucci, intervenuto sul palco del Gran Galà del Calcio, ha parlato anche della scelta di diventare tecnico dopo la fine della sua carriera da calciatore: "L’idea di diventare allenatore è arrivata intorno ai 30 anni. Avevo programmato la mia carriera da calciatore e ora spero quella da allenatore. Sono veramente felice di questo percorso. Con Gattuso siamo sulla strada giusta, c’è stato l’incidente della Norvegia che non deve smontare le nostre sicurezze. Questo a dimostrazione che siamo forti, noi cercheremo di aiutarli per vincere la partita contro l’Irlanda del Nord e poi la finale"