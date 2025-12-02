Napoli, Manna: "Non pensavamo che lo United potesse privarsi McTominay"

Intervistato da Sky a margine del Gran Gala del Calcio il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche della trattativa che ha portato in azzurro Scott McTominay, premiato come miglior giocatore della passata stagione:

Come è nata la trattativa per McTominay?

"Ne abbiamo parlato a inizio giugno: il mercato è lungo e complicato. Non pensavamo che lo United potesse privarsi di lui, ma a un certo punto hanno avuto la necessità di farlo e noi ci siamo fatti trovare pronti. È stata una trattativa veloce e semplice: il ragazzo ha mostrato subito la volontà di far parte del progetto ed è stato determinante, come poi ha dimostrato in campo".

Ha fatto più di quanto vi aspettaste?

"In campo no, forse in fase realizzativa sì. La stagione precednete era arrivato a 10 gol, ma era la prima volta che raggiungeva una cifra così importante".