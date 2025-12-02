Thiago Silva, che orgoglio: primo contratto da professionista per il figlio con il Chelsea

Di generazione in generazione. Di padre in figlio. Isago Silva, figlio dell’ex difensore brasiliano Thiago Silva, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Chelsea, ex club di suo padre. Centrale proprio come il papà, il figlio d'arte di 17enne è entrato nell’academy del club londinese insieme al fratello minore Iago Silva quando il padre si trasferì a Stamford Bridge dal Paris Saint-Germain nel 2020.

Thiago Silva, oggi 41enne, ha lasciato il club di Premier League nel 2024 per approdare al Fluminense dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club nel 2021. E il piccolo Isago Silva? È rimasto nell’academy dei Blues. Ha iniziato nel Chelsea Under-13, poi debuttato con il Chelsea Under-18 durante la stagione 2024-25.

"Cresciuto fino a diventare un difensore versatile e affidabile, a suo agio sia come terzino sinistro che come difensore centrale", ha dichiarato lo stesso club inglese. E in questa stagione ha preso parte alle campagne della Premier League Cup con le squadre U17 e U18, venendo registrato tra i 33 giovani delle giovanili del Chelsea nella lista Champions League per la partita casalinga contro l’Ajax a ottobre.

Chissà se le indiscrezioni provenienti dal Brasile troveranno conferma. Sì, perché il futuro di Thiago Silva invece è ancora da scrivere. Lo storico difensore del Milan ha un contratto con il Fluminense valido fino all'estate del 2026, ma secondo quanto rivelato il giocatore di 41 anni vorrebbe fare ritorno in Europa. Per stare più vicino alla sua famiglia.