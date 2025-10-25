Casertana, Coppitelli verso il derby con la Salernitana: "Sentiamo l’importanza della partita"

Giornata di derby in Serie C con la Casertana che sfiderà la Salernitana. In vista del match, il tecnico del rossoblù Federico Coppitelli ha dichiarato: "Non è stata una settimana come le altre. Sentiamo l’importanza della partita, la città la vive con grande passione e noi respiriamo i suoi stessi battiti. Sappiamo quanto conti per la nostra gente e vogliamo renderla orgogliosa. Una scelta condivisa con società e direttore sportivo, per unire ancora di più squadra e pubblico. Ci mancherà la loro spinta allo stadio, ma questa energia vogliamo portarcela addosso.

Affrontiamo una squadra fortissima, due anni fa in Serie A, con un allenatore e un’organizzazione di alto livello. Ma noi siamo la Casertana: abbiamo un’identità precisa, valori che stanno diventando certezze. Per fare risultato servirà una prestazione perfetta. Valuteremo fino all’ultimo Bacchetti e Liotti, mentre Proia è recuperato e sarà della partita. Le nostre scelte dipenderanno anche da questo, ma l’atteggiamento resterà lo stesso: determinato e coraggioso.

L’entusiasmo è la nostra forza. Vedo un gruppo sano, fatto di uomini veri. Tutti, dai ragazzi alla società, stanno dando più di quanto si chieda. Il legame con i tifosi è reale: noi dobbiamo alimentarlo con le prestazioni, loro ci sostengono anche nelle difficoltà. Non serve un miracolo per fare risultato a Salerno, serve la nostra miglior versione. Poi il campo dirà se sarà bastato, ma la nostra ambizione deve essere sempre quella di vincere".