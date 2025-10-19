Sambenedettese, lo sfogo del presidente Massi: "Giocatori e staff chiedano scusa alla società"

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Livorno, il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi si è sfogato duramente nei confronti del gruppo squadra. Queste le sue parole riportate da La Nuova Riviera: "I giocatori e lo staff chiedano scusa alla società, dal primo all’ultimo - ha dichiarato il numero uno rossoblù -. Evidentemente qualcuno è andato in gita scolastica a spese nostre. Faccio un plauso solo a Zini e Lulli, gli unici che si sono davvero impegnati".

Nelle sue parole soprattutto l'atteggiamento della squadra in una prova che il il patron non ha digerito: "Chi lavora con me fa il massimo per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni. - ha proseguito -. Stanno bene, ricevono lo stipendio puntualmente. E poi? Mi aspettavo tutt’altra partita, soprattutto a una settimana dal derby. Non ci sto a vedere una prestazione così.

La prima parte di gara l’abbiamo giocata male, e nel secondo tempo siamo rientrati con gli stessi undici. Potevano esserci dei cambi, qualcuno in grado di cambiare la partita. e non parlo certo di me. Chi ha visto Livorno-Samb, dopo dieci minuti, avrà cambiato canale - ha concluso Massi -. È successo anche a me, quando mi capita di vedere partite noiose come questa