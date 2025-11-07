Scontri dopo Triestina-Union Brescia: comminati due DASPO. Da 1 e 5 anni
Il Questore di Trieste ha chiuso il cerchio sugli scontri avvenuti al termine della partita di Serie C tra Triestina e Union Brescia, disputata il 2 novembre. Tre ultras, già arrestati in flagranza differita, sono stati colpiti da provvedimenti di DASPO emessi con immediatezza per garantire sicurezza negli stadi e sulle strade.
Il 6 novembre, gli agenti della Questura di Trieste hanno notificato a un tifoso locale un Daspo di 6 anni. Al provvedimento si accompagnano misure accessorie severe: divieto di possedere o utilizzare armi (anche riproduzioni) e spray irritanti per lo stesso periodo, oltre all’obbligo di firma per 5 anni.
Nella giornata di oggi, su delega della Divisione Anticrimine di Trieste, il personale della Questura di Brescia ha notificato i Daspo ai due supporter bresciani coinvolti:
Tifoso classe 1978: Daspo di 3 anni, con obbligo di firma per 1 anno.
Tifoso classe 1998: Daspo di 6 anni, con obbligo di firma per 5 anni.
Tutte le prescrizioni accessorie sono in attesa di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. Un segnale chiaro: la violenza fuori dagli stadi non sarà tollerata.
