Allegri avvisa il Milan: "Pellegrino fortissimo nei duelli aerei, giocare a Parma non è semplice"

Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha parlato con grande rispetto del Parma, squadra che fino ad ora ha raccolto poco ma quasi tutto al Tardini: "Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato in ogni partita, anche nell'ultima nonostante fosse in 10. Alzano molto la palla, davanti ha Pellegrino che è molto bravo nei duelli aerei, giocare lì non è mai semplice e il Milan ci ha perso l'anno scorso, è un campo complicato.

Poi noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solamente un punto. Sicuramente non sarà una partita bella, loro ti fanno giocare male: alzando la palla, la partita sarà molto spezzettata. Noi non vinciamo in trasferta da Udine. Abbiamo recuperato Pulisic, Jashari e Estupinan hanno migliorato la loro condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta", ha precisato il tecnico livornese parlando dei recuperi.

Come sta Leao?

"Ha fatto bene contro la Roma, come Nkunku, che ha tenuto bene fisicamente contro la Roma. Leao ha avuto i crampi perché deve migliorare la sua condizione. La normalità deve essere che giochi quel tipo di partite e non che siano eventi sporadici. Domani servono altri tre punti, quindi serve fare una partita concreta, sbagliare poco tecnicamente".