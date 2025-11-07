Pisa, Touré: “Avevo detto che avrei segnato, vittoria meritata e importantissima”
Idrissa Touré, centrocampista del Pisa e autore del gol decisivo nella vittoria contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:
“L’avevo detto prima della partita che avrei fatto gol. L’ultima volta avevo segnato in casa proprio contro la Cremonese, quindi sono doppiamente contento. È una vittoria importantissima e sono felice di aver aiutato la squadra.
Spero che questa avventura possa continuare così: la gente ha visto come lottiamo in campo, diamo sempre il 100% e oggi abbiamo meritato pienamente la vittoria. Abbiamo sempre offerto grandi prestazioni, ma finalmente è arrivato anche il risultato.”
