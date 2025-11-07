Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza
Si sono appena chiusi i primi tempi dei tre anticipi della 13ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B risultato di parità sia in Ascoli-Gubbio (1-1) che in Campobasso-Sambenedettese. Nel Girone C, invece, c'è da registrare il doppio vantaggio della Cavese sul Potenza. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati e il programma completo del turno:
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Pergolettese
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Cittadella
Ore 14:30 - Renate-Virtus Verona
Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
In corso
Ascoli-Gubbio 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Bra-Pineto
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera
Ore 17:30 - Pianese-Rimini
Ore 17:30 - Ravenna-Torres
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
GIRONE C
In corso
Cavese-Potenza 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
17' Fusco, 26' aut. Alastra
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Giugliano
Ore 14:30 - Trapani-Picerno
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone