Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza

Si sono appena chiusi i primi tempi dei tre anticipi della 13ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B risultato di parità sia in Ascoli-Gubbio (1-1) che in Campobasso-Sambenedettese. Nel Girone C, invece, c'è da registrare il doppio vantaggio della Cavese sul Potenza. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati e il programma completo del turno:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Pergolettese

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Cittadella

Ore 14:30 - Renate-Virtus Verona

Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

In corso

Ascoli-Gubbio 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Bra-Pineto

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17:30 - Pianese-Rimini

Ore 17:30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

GIRONE C

In corso

Cavese-Potenza 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

17' Fusco, 26' aut. Alastra

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Atalanta U23-Giugliano

Ore 14:30 - Trapani-Picerno

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone