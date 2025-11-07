Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse

Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Luca Bargellini
Oggi alle 21:56Calcio femminile
Luca Bargellini

Pirotecnico anticipo della 5ª giornata del campionato Serie A Woman tra Fiorentina e Roma. Vantaggio delle padrone di casa al 5' con Omarsdottir e prima del finire della prima frazione capitoline in 10' per il rosso (doppia ammonizione) all'australiana Heatley. Nella ripresa le Viola vanno sul 3-0 grazie alla doppietta di Bredgaard, con le giallorosse che, però, non si arrendono. Al 61' arriva il gol della bandiera di Haavi seguito nel giro di dieci minuti dal sigillo di Giugliano dagli undici mentre. Nel mezzo il quarto gol a favore delle toscane con l'autorete di Bergamaschi. In pieno recuperi il 5-2 definitivo grazie a Woldvik.

Giallorosse che, dunque, cadono per la prima volta in stagione dopo quattro successi consecutivi e Viola che salgno al secondo posto in solitaria con 10 punti.

SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA
Fiorentina-Roma 4-2
5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Sabato 8 novembre
Ore 12:30 - Inter-Sassuolo
Ore 14:00 - Milan-Juventus
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, ,Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più

