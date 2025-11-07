Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia-Bari 1-1, le pagelle: Kouda rovina tutto, ottima prestazione di Pucino

Spezia-Bari 1-1, le pagelle: Kouda rovina tutto, ottima prestazione di Pucino
Pucino
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
ieri alle 22:40Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Spezia-Bari 1-1

SPEZIA

Mascardi 6,5 - Scelto al posto di Sarr, è la grande novità di giornata. Non può nulla sulla rete del provvisorio 0-1, per il resto non viene quasi mai impegnato ma mostra sicurezza e personalità nelle uscite.

Jack 6 - Discorso per lui valido per l'intero terzetto difensivo: la prestazione, soprattutto in 10 contro 11, è più che sufficiente, ma sulle palle inattive è una squadra che soffre troppo e bisogna lavorare.

Mateju 6 - Copia e incolla. Cresce molto nella ripresa.

Wisniewski 6 - Forse non ben piazzato sul gol dello svantaggio, ma nel finale si immola e sbroglia una situazione delicata.

Vignali 6 - Poco appariscente rispetto ad altre occasioni, ma gli esterni del Bari sono un fattore e lui si sacrifica per contenerli. E lo fa bene, pur perdendo un po' di lucidità quando è chiamato a spingere. Dal 65' Candela 6 - Copre bene la corsia di competenza.

Kouda 5 - Anonimo fino al gol, poi la piazza all'angolino e il Picco respira. Si fa ammonire in modo ingenuo, poi arriva il rosso per un fallo inutile su Maggiore.

Nagy 6 - Stesso discorso fatto per Vignali. Per poter mettere gli attaccanti in condizione di spingere era necessario che qualche giocatore si sacrificasse in non possesso. Lui lo fa bene, chiudendo con i crampi dopo aver corso tantissimo.

Cassata 6 - Primo tempo così e così, nella ripresa capisce che c'è da dare qualcosa in più e lotta a tutto campo con spirito di sacrificio.

Aurelio 6,5 - Esce tra gli applausi del pubblico dopo un'altra gara positiva a tutta fascia. Vederlo esultare per una punizione conquistata all'82' fa capire quanto tenga a questa maglia. Dall'84' Beruatto sv.

Di Serio 6,5 - Nel primo tempo paga il "non gioco" dei bianconeri, ma in 10 contro 11 prende per mano il reparto offensivo caricandoselo sulle spalle con una serie di azioni mix tra rapidità e fisicità. Per due volte a un passo dal gol del 2-1. Dall'80' Soleri sv.

Vlahovic 6,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, in più l'assist per la rete del pareggio al termine di una bella iniziativa individuale. Promosso. Dall'80' Artistico sv.

Roberto Donadoni 6 - Inizio shock, sulle palle inattive a sfavore c'è da fare un lavoro importante. Ha però il coraggio di mantenere due punte ed esterni offensivi anche in 10 contro 11 e per poco non la vince. Ora la sosta per imprimere il suo marchio.

BARI

Cerofolini 6 - Non può nulla sul gol di Kouda, bravo a metterla all'angolino. Nella ripresa chiude lo specchio a Vlahovic con un'uscita precisa e tempestiva.

Meroni 6 - Un po' in sofferenza quando Di Serio riparte a campo aperto, ma nell'uno contro uno si fa rispettare e salva per due volte nella propria area piccola.

Pucino 6,5 - Il capitano, ancora una volta, sfodera una prova priva di sbavature. Dalle sue passi non passa nulla, denota un'eccellente condizione fisica visto che nel finale spinge tanto per contribuire all'assalto biancorosso.

Nikolaou 5,5 - Vlahovic lo lascia sul posto e serve l'assist che vale l'1-1 di Kouda. Nella circostanza marcatura davvero troppo morbida e priva di mordente. Viene ammonito a inizio ripresa, nel finale ha la palla del potenziale vantaggio ma non riesce a impattare.

Dickmann 6 - Il tipo di partita potrebbe consentirgli di spingere di più, ma lo Spezia lancia segnali ben precisi anche in 10 contro 11 e deve applicarsi al meglio in entrambe le fasi per non concedere spazi. Prova sufficiente.

Verreth 6 - Anche lui non molto attento su Vlahovic quando lo Spezia pareggia. Nel secondo tempo avanza il raggio d'azione e cerca il jollly due volte dalla distanza senza inquadrare la porta. Dal 80' Partipilo sv.

Maggiore 5,5 - Non un ritorno indimenticabile nell'ultimo stadio dove è stato veramente protagonista prima di una inattesa involuzione. Guadagna il rosso di Kouda, ma dà sempre la sensazione di limitarsi al compitino. Dal 65' Castrovilli 5,5 - Non entra mai pienamente in partita.

Dorval 5 - Da uno come lui ci si aspetta di più dell'ordinaria amministrazione. Non spinge come potrebbe nemmeno col Bari in superiorità numerica. Dal 74' Rao 5,5 - 25 minuti senza incidere in modo particolare.

Antonucci 5 - I suoi ex tifosi lo fischiano quando viene sostituito, cambio forse tardivo visto che non si è fatto particolarmente notare nella metà campo avversaria. Nessuno spunto degno di nota. Dal 74' Braunoder 6 - In quel momento il Bari faticava in mediana. E' entrato per mettere ordine e ci è riuscito.

Gytkjaer 6 - Segna il gol del vantaggio dopo pochi minuti sfruttando le difficoltà dello Spezia sulle palle inattive. Poi arrivano pochissimi cross dalle fasce e ne risente. Dal 65' Cerri 6 - Niente di eccezionale, ma la sua fisicità consente almeno di creare qualche potenziale pericolo.

Moncini 5 - Si sbraccia perchè gli arrivano pochi palloni giocabili, si fa apprezzare per un recupero difensivo a metà secondo tempo. Ma in area viene puntualmente anticipato e non si rende mai pericoloso.

Fabio Caserta 6 - Voto che scaturisce dal punto fuori casa e dall'ottimo approccio in uno stadio sempre difficile. Ma in 10 contro 11 il suo Bari delude, non si è avvertita la sensazione di essere in superiorità numerica.

