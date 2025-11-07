Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico gigliato ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club viola:

“Intanto è giusto partire con i ringraziamenti al presidente Commisso - spero di incontrarlo presto di persona - al direttore generale Ferrari e al nuovo direttore sportivo Goretti, che oggi mi hanno dato la possibilità di tornare dove ero stato da giocatore. Sono pronto e carico: non è il momento di festeggiare, ma di pensare subito alla prossima partita, che sarà molto importante. Quando entri così velocemente non hai nemmeno il tempo di pensare: dobbiamo restare concentrati sul match con il Genoa, un impegno delicato. I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo: serve resettare e diventare quella squadra capace di fare punti quando si è così in basso in classifica".

Il gol nella finale di Coppa Italia?

"Quando ti riguardi indietro, capisci cosa hai fatto di importante. Vincere a Firenze è stato unico, fantastico. Ho avuto la fortuna di essere protagonista, ma quella coppa fu vinta da un gruppo. È stato bello, certo, ma ora siamo troppo vicini a una gara complicata per guardare al passato. Inizia un’altra battaglia: siamo in una situazione difficile e i giocatori lo devono capire. Dobbiamo uscirne, questo è l’obiettivo primario".

Il Genoa?

"Sarà una partita difficilissima. Incontriamo una squadra che ha appena ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro una diretta concorrente, un successo che ha dato loro grande morale. De Rossi porterà personalità, e noi dovremo essere consapevoli che sarà una battaglia. Non possiamo ripetere gli errori commessi in Coppa: non si può subire gol in pieno recupero, quel punto era importante. L’ho detto ai ragazzi: se non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere. Non dobbiamo ascoltare le voci esterne: questa è la nostra realtà. Abbiamo la fortuna di avere tifosi che ci sostengono sempre; dobbiamo accettare le critiche quando le cose non vanno, ma anche dimostrare personalità nelle difficoltà".

Lei conosce bene la piazza di Firenze, cosa vuole dire ai tifosi?

"Firenze è una piazza esigente, ma il bello di essere qui è proprio questo: avere il coraggio di giocare sotto pressione. Sono venuto perché mi piacciono le sfide. Rischio anch’io, ma dobbiamo fare un passo alla volta per uscire da questa situazione".