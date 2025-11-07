Casertana, Coppitelli prima del Monopoli: "Servirà la nostra miglior versione"

Il tecnico della Casertana, Federico Coppitelli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Monopoli. Queste le parole raccolte da Tuttocasertana.it:

"Il livello della gara sarà molto elevato, ma vogliamo ripartire dall’atteggiamento mostrato contro il Catania. Di fronte a una squadra di grande qualità, non ci siamo arresi e siamo riusciti a rimettere in equilibrio la partita per due volte. A Monopoli vorrei vedere una Casertana che prosegue sulla scia delle ultime prestazioni. Dobbiamo continuare il percorso di crescita e, grazie alla disponibilità e al valore umano dei miei giocatori, ho la possibilità di apportare alcune modifiche. Ogni settimana cerchiamo di costruire il piano gara più adatto all’avversario che affrontiamo.

Il Monopoli è un’altra delle squadre più attrezzate del girone: ha un progetto tecnico consolidato e un allenatore che lavora in continuità con il gruppo. Questo, in Serie C, è un vantaggio raro. Parliamo di una formazione solida, ben organizzata, con giocatori di qualità in attacco e grande equilibrio in fase difensiva. Hanno una rosa ampia e giocare sul loro campo non è mai semplice. Servirà la miglior versione della Casertana per riuscire a portare via punti. È una sorta di esame di maturità.

Dopo dodici giornate abbiamo ben chiaro il nostro valore: siamo la Casertana e scendiamo in campo sempre con l’obiettivo di vincere, mai solo per partecipare. Sappiamo che sarà una partita complicata, anche a causa delle condizioni meteo che si prevedono difficili, ma siamo preparati. Speriamo di recuperare Bentivegna, che finora non si è allenato con la squadra, mentre invece Liotti e Bacchetti hanno superato i problemi fisici e saranno a disposizione".