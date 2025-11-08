Spezia, Donadoni: "Atteggiamento positivo, ora due settimane per lavorare al massimo"

E' soddisfatto Roberto Donadoni dopo la partita pareggiata per 1-1 contro il Bari: "Sicuramente prendere gol dopo pochi minuti, tra l'altro su palla inattiva, ti fa perdere qualche certezza. Purtroppo lo stavamo pagando dal punto di vista psicologico, poi per fortuna abbiamo costruito una bella azione e siamo arrivati al pareggio. Veramente peccato per l'espulsione di Kouda: sono cose che non ci possiamo assolutamente permettere, va in difficoltà tutta la squadra. Io sono dell'idea che lo Spezia debba mettere in campo un atteggiamento propositivo, da qui la scelta di mantenere comunque le due punte.

Nel secondo tempo ho visto dei segnali positivi, abbiamo provato anche a costruire qualcosa per portarci in vantaggio contro un avversario reduce da risultati molto positivi. Ora avremo due settimane di tempo per lavorare, riparto dalla voglia dei calciatori di giocarsela con decisione fino alla fine e con determinazione. Aurelio? Ha fatto un'ottima gara, ma vorrei menzionare un po' tutti i calciatori: dai difensori, che hanno retto bene, a Nagy a centrocampo. Mi ha trasmesso fiducia e sicurezza, è arrivato stremato alla fine e questo vuol dire che ha dato il massimo".