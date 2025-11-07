Torres, esordio in Serie C per Sanna: a 55 anni il tecnico torna in panchina
Cambio alla guida della Torres, con un volto noto del calcio sardo che torna protagonista. A 55 anni, Marco Sanna farà il suo esordio ufficiale in Serie C, dopo essere stato promosso dalla Primavera per sostituire temporaneamente Michele Pazienza.
Un'occasione speciale per l’ex centrocampista del Cagliari, che con il Casteddu ha collezionato 144 presenze in carriera, arrivando anche a disputare una storica semifinale di Coppa UEFA.
Sanna non è però un volto nuovo per il mondo Torres, in quanto ha guidato la prima squadra in due diversi momenti della sua storia recente, sempre in Serie D: nel 2015/16 subentrò a novembre a Giuseppe Ferazzoli, arrivando fino alla finale playoff persa con l’Olbia, mentre nel 2018/19 venne richiamato al posto di Pino Tortora, ma la sua avventura durò cinque mesi, chiudendosi con l’esonero e l’arrivo di Giancarlo Riolfo.
L’ultima panchina di Sanna in una prima squadra risaliva al 16 aprile 2023, quando con l’Ossese vinse 4-1 contro il Calangianus nell’ultima giornata di Eccellenza sarda.
