Bari, Caserta: "Sono arrabbiato, non mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo"

Mister Caserta analizza cosi il pareggio del Bari sul campo dello Spezia. Un risultato maturato tra luci ed ombre: "L'errore che abbiamo commesso oggi, dopo un gran primo tempo, è aver sbagliato l'approccio nella ripresa. Il vantaggio della superiorità numerica? E' tale solo fino ad un certo punto - dice - quando l'avversario sa difendersi bene. Una squadra che deve cercare di vincere in certi casi fa fatica a trovare spazio. Ma noi siamo troppo distanti nelle giocate rispetto alla porta. Certi errori non possiamo commetterli. Sono arrabbiato, l'ho detto anche ai ragazzi. Se una squadra vuole crescere non può permettersi di fare ciò che ha fatto nel secondo tempo. Modulo? Ho deciso di giocare con due attaccanti ed un trequartista anche per dare un segnale alla squadra, per vincere. Ma questa squadra deve giocare anche di più. Ho provato a cambiare qualcosa anche a livello tattico, ho messo poi Castrovilli per dare più qualità. Cosi come per l'ingresso di Rao e Partipilo, ho cercato quattro attaccanti puri. Non bisogna guardare solo la formazione iniziale ma anche chi subentra. Bisogna vedere il punto, che resta positivo, perché lo Spezia è costruito per fare un campionato diverso da quello che sta facendo. E col nuovo allenatore ci teneva a fare qualcosa in più. Ma ripeto: l'atteggiamento visto nella ripresa non mi piace, ci sono state anche letture sbagliate".

Il Bari, ad ogni modo, non riesce più ad essere quello visto nelle primissime fasi di stagione Solo un fuoco di ppaglia, dunque? "All'inizio esprimersi è più facile, poi tutto diventa più complicato. Quando poi cominci a prendere anche tanti gol capisci che qualcosa va corretto sul piano offensivo. Serve la maturità dentro di noi, maggiore lucidità. Anche io vorrei una squadra più sbarazzina".