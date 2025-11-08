Crotone, tre ko di fila e contestazione: Longo saldo ma con la Salernitana serve una svolta
Il Crotone sta vivendo il momento più complicato della sua stagione finora. Dopo una partenza brillante, alle spalle delle tre corazzate del girone, i rossoblù hanno incassato tre sconfitte consecutive che hanno frenato bruscamente la corsa e acceso il malumore della piazza.
L’ultimo ko, quello contro il Trapani, ha scatenato la contestazione dello 'Scida', con la tifoseria visibilmente preoccupata per la brusca inversione di tendenza della squadra. Nonostante la striscia negativa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, la posizione del tecnico Emilio Longo non è in discussione: il club continua a dargli piena fiducia.
Resta però evidente la necessità di invertire la rotta già nella prossima sfida contro la Salernitana, un match che può rappresentare un bivio per rilanciare le ambizioni del Crotone e rasserenare l'ambiente.
