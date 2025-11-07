Ufficiale Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo tecnico della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola attraverso il seguente comunicato: "Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".

Vanoli da questa mattina si trova al Viola Park, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club fino a giugno e inizierà a dirigere il primo allenamento già questo pomeriggio, in vista della delicatissima trasferta di domenica al Ferraris contro il Genoa. Il contratto, sostanzialmente già concordato in tutti i suoi punti, tra Vanoli e la Fiorentina avrà scadenza a fine stagione - 30 giugno 2026 - ma con un’opzione per un ulteriore anno di accordo. Con Vanoli arriverà il suo staff: l’ex allenatore granata porterà con sé 5-6 collaboratori di fiducia per rilanciare la stagione dei toscani (QUI la news).

Oltre a Paolo Vanoli inizia a prendere forma anche lo staff che lo affiancherà alla guida della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il suo vice sarà Daniele Cavalletto, anch'egli arrivato in mattinata al Viola Park per iniziare la nuova avventura sulla panchina viola. Cavalletto vanta già un curriculum piuttosto rispettabile che lo ha visto protagonista soprattutto all'estero. Dopo un inizio tra Pescara, Salernitana e Gubbio al fianco di Giuseppe Galderisi ha deciso di staccarsi e di affiancare Francesco Farioli. Con l'attuale tecnico del Porto è rimasto dal 2021 al 2025, seguendolo prima in Turchia a Karagumruk e Alanyaspor, poi in Francia al Nizza e infine in Olanda all'Ajax (QUI il nostro approfondimento).