Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"

Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 21:42Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio, nel corso della puntata pomeridiana di 'A Tutta C', Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi, ha fatto il punto della situazione sulla formazione emiliana alla vigilia della 13ª giornata di campionato:

Direttore, il Carpi sta vivendo un momento importante, un inizio di stagione positivo. Quando si parla di Carpi si parla di una realtà dove si fa buon calcio. Ci aiuti a spiegare agli ascoltatori e ai telespettatori cos’è il calcio a Carpi e qual è il progetto di questa società?
"Fare calcio ad alti livelli è complesso: servono tante situazioni messe “ad orologio”. I risultati stanno certificando il percorso fatto, frutto di un intenso lavoro corale. Lavoriamo con umiltà e spirito identitario, grazie alla fiducia e alla passione della Famiglia Lazzaretti, che vive e conosce bene la Città e il territorio".

Uno dei vostri ostacoli più grandi è la competitività del territorio, dove nel raggio di pochi chilometri ci sono grandi realtà. Come ci si difende da questa “troppa ricchezza” sportiva?
“Dobbiamo essere bravi a difenderci, lavorando con le risorse che abbiamo e con la forza di una proprietà profondamente radicata sul territorio. Vogliamo essere la squadra delle vie, dei quartieri, della nostra città. L’imprenditoria locale ci sta seguendo con attenzione e partecipazione.
La forte competitività del territorio, più che un ostacolo, rappresenta per noi un’opportunità: possiamo attingere, ad esempio, agli esuberi dei settori giovanili di club di Serie A e B, accogliendo giovani atleti già tecnicamente pronti. Per questa ragione non vedo limiti, ma grandi occasioni di crescita”.

Allargando l’analisi: la Serie C è cresciuta molto in visibilità e qualità, anche grazie a Sky e al lavoro del presidente Marani. Dove può crescere ancora questo campionato, considerando costi e difficoltà economiche generali?
"La governance di Lega Pro, guidata dal Presidente Matteo Marani sta facendo molto. La professionalizzazione del campionato è ormai evidente: le nuove richieste organizzative, i parametri e la gestione del prodotto gara rappresentano vere e proprie sfide che una volta superate contribuiscono a rendere il campionato più appetibile, più visibile e vicino alle categorie superiori. La visibilità su Sky, è innegabile, contribuisce ad accrescere la fiducia degli inserzionisti, mentre strumenti come il salary cap e l’FVS rappresentano scelte pionieristiche, che garantiscono sostenibilità e una chiara linea di riferimento. Nel calcio professionistico, è bene ricordarlo, ogni società è a tutti gli effetti un’azienda: non esiste azienda ordinaria che possa permettersi di destinare l’80% del proprio valore di produzione agli stipendi dei dipendenti. Serve equilibrio, visione e una struttura aziendale in continuo consolidamento su tutti i livelli".

Il salary cap può davvero produrre una rivoluzione? A me sembra una necessità per tutto il movimento, non solo per club più piccoli.
"Certamente sì. Il Salary Cap rappresenta un sistema equo e democratico di gestione dell'equilibrio finanziario, perché legato al valore di produzione: il famoso 55% è un parametro giusto e sostenibile. Non basta spendere poco: occorre proporzionare tutto alle entrate. Per questo le società devono rafforzarsi anche sul piano manageriale: la vera sfida non è soltanto quella di ridurre i costi, ma serve aumentare i ricavi e riuscire a creare un modello stabile e sostenibile nel tempo".

Un’altra sfida è quella dei giovani, centrale nella “Riforma Zola”. La Serie C può davvero diventare un laboratorio per i talenti italiani o siamo ancora nel campo delle buone intenzioni?
"La bontà della linea tracciata si vede dal fatto che le risorse recuperate dalle società non in regola col salary cap verranno destinate nella Riforma Zola. È un circuito che si autoalimenta, che punta non solamente alla formazione dei giovani calciatori, ma anche al potenziamento delle strutture e alla professionalizzazione degli staff tecnici. È una linea lungimirante, che può rendere la Serie C il laboratorio di formazione che serve al calcio italiano".

Tornando al Carpi: siamo solo a novembre ma qualche indicazione è arrivata. Qual è la vostra sfida? Fin dove può spingersi il Carpi?
"In una categoria che cresce ogni anno in livello tecnico generale, mantenere la categoria significa alzare costantemente l’asticella. Per noi “alzare l’asticella” vuol dire consolidarci in Serie C. È un campionato sempre più seguito e competitivo, e noi siamo ossessionati da un solo obiettivo: la salvezza, da provare a cogliere il prima possibile. I nostri riferimenti sono chiari: la distanza dall’ultimo posto e dal quintultimo. Abbiamo fatto un buon percorso fin quì, ma dobbiamo restare umili, affamati e consapevoli che solamente una volta conquistata la salvezza si potrà fare qualsiasi altro pensiero: non prima“.

Ultima domanda: la prossima gara contro il Livorno, piazza storica e ora tornata in C. Che sfida si aspetta?
"Il girone B si conferma estremamente equilibrato e il Livorno non ha certo bisogno di presentazioni: è tornato tra i professionisti con merito, dopo aver vinto una Serie D complicatissima, e ha ulteriormente rinforzato la rosa, la scorsa estate, con giocatori di qualità. Massimo rispetto, quindi, ma noi non guardiamo in casa d’altri. Il nostro dovere è concentrarci sul nostro piano gara, senza sottovalutare nessuno e mantenendo la nostra identità. Da un mese e mezzo affrontiamo ogni partita in condizioni di emergenza, soprattutto in attacco, con Gerbi e Forte ancora fermi ai box. Nonostante questo, la squadra ha reagito con spirito, disponibilità e voglia di migliorarsi, mostrando carattere e compattezza anche nei momenti più difficili".

Articoli correlati
Carpi, Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"... Carpi, Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Carpi, il dg Enrico Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato?... Carpi, il dg Enrico Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Carpi e gli episodi arbitrali a sfavore. Bonzanini: "Chiediamo equità di giudizio"... Carpi e gli episodi arbitrali a sfavore. Bonzanini: "Chiediamo equità di giudizio"
Altre notizie Serie C
Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo" TMW RadioCarpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza... Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza
Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”... TMW RadioGorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005 TMWPro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani... Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari UfficialeFoggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la... Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, finita l’Assemblea degli Azionisti: via libera per l’aumento di capitale
5 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Pisa si sblocca, primo gol in casa e prima vittoria: 1-0 alla Cremonese, decide Touré
Immagine news Serie A n.2 Inter, scout al Tardini per osservare Bernabè. Chivu lo conosce già bene
Immagine news Serie A n.3 Zaniolo: "A Camarda e Pio Esposito dico: 'fidatevi delle persone che vi vogliono bene'"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il primo gol del Pisa in A alla Cetilar Arena! Touré sblocca la gara con la Cremonese
Immagine news Serie A n.5 Inter, anche Tiago Gabriel tra gli obiettivi per la difesa del futuro: verrà osservato nel weekend
Immagine news Serie A n.6 Candè: "Sassuolo scelta facile da fare. Idzes? È mio fratello, ci siamo divertiti insieme"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Immagine news Serie B n.4 Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Immagine news Serie C n.6 Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?