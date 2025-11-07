Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Finisce con la Fiorentina in vantaggio sulla Roma per 1-0 il primo tempo dell'anticipo della 5ª giornata della Serie A Women. Decide, però il momento il gol di Omarsdottir al 5'. Da segnalare anche l'espulsione, per doppia ammonizione, alla romanista Heatley al 22'.
SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA
In corso
Fiorentina-Roma 1-0
5' Omarsdottir
Sabato 8 novembre
Ore 12:30 - Inter-Sassuolo
Ore 14:00 - Milan-Juventus
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma
