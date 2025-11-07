Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"

Al via questa sera la 5ª giornata del campionato di Serie A Women, che verrà aperta al Viola Park di Bagno a Ripoli dal big match tra Fiorentina e Roma Femminile (CLICCA QUI per il programma completo del turno): quarta contro prima in classifica, con le capitoline che a oggi sono l'unica formazione a punteggio pieno.

Il fischio di inizio del match sarà alle ore 20.00, e dello stesso, come fanno sapere i canali ufficiali del club, ha così parlato il tecnico giallorosso Luca Rossettini: "Dopo la vittoria sull'Inter la squadra sta bene, abbiamo entusiasmo nel lavoro, sicuramente il risultato ci dà maggior forza nella proposta e nella disponibilità. Quindi abbiamo fatto una settimana giusta per preparare una partita importante come quella di Firenze: cercheremo di renderla aperta, facendo ancora meglio di quanto fatto finora con più qualità e con più determinazione, perché saranno ingredienti necessari per cercare di portare a casa il massimo da questa sfida".

Conclude quindi: "Mi piacerebbe vedere lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività che hanno messo con l’Inter. Un po' più di cinismo nelle occasioni che riusciamo a crearci e maggior compattezza difensiva nella nostra metà campo. Questo è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare e su cui abbiamo grandi margini di miglioramento".