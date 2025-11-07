Mantova-Padova, i convocati di Possanzini: assente solo Valerio Mantovani
Attraverso i propri canali ufficiali il Mantova ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Davide Possanzini, per la gara di domani contro il Padova, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.
Risulta indisponibile per la gara di domani il solo Mantovani in difesa.
Portieri: Festa, Botti, Andrenacci
Difensori: Mullen, Bani, Radaelli, Fedel, Castellini, Cella, Pittino, Maggioni
Centrocampisti: Artioli, Wieser, Falletti, Trimboli, Paoletti, Majer
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Fiori, Galuppini, Ruocco, Marras, Caprini, Bragantini, Bonfanti
