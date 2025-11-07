Sudtirol-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Calabrese. Out invece Illanes

Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Antonio Calabro, per la gara di domani contro il Sudtirol, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro il Frosinone torna disponibile Calabrese in difesa, ma perde Illanes nel medesimo reparto.

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Imperiale, Oliana, Ruggeri, Salamon

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Accornero, Arena, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Sulla sfida di domani al 'Druso' il tecnico degli apuani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Nessun allarmismo per le due sconfitte consecutive, proviamo solo rabbia per come sono maturate. Del resto, non più tardi di una settimana fa vincevamo contro una grande squadra come il Venezia, dimostrando a tutti ciò di cui questa squadra è capace. Come sempre ripeto, i miei ragazzi sono pienamente consapevoli delle difficoltà che presenterà questo campionato sino a maggio, sappiamo che ci potranno essere anche altri incidenti di percorso, ma non dobbiamo né abbatterci né perdere la consapevolezza di noi stessi e di ciò che siamo in grado di proporre sul rettangolo verde. In questo momento dobbiamo solo rimanere concentrati sul nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza, senza perdere energie a pesare le vittorie e le sconfitte. Ad ogni modo, sappiamo di dover ancora compiere degli step di crescita anche dal punto di vista mentale e stiamo lavorando, allenamento dopo allenamento, per riuscirci. Infatti, nonostante sia stata una settimana ricca di polemiche, ho chiesto ai ragazzi di tapparsi le orecchie, di non trovare alibi e di compattarci internamente, proprio come è successo l’anno scorso, quando nei momenti più delicati della stagione siamo sempre riusciti a portare dalla nostra parte i risultati, lottando insieme, da squadra, contro tutto e tutti".