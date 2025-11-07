Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito all'11^ giornata di Serie A:
PISA-CREMONESE - Venerdì 7 novembre ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola
Allenatore: Gilardino
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vazquez, Vardy
Allenatore: Nicola
----------
COMO-CAGLIARI - Sabato 8 novembre ore 15
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata
Allenatore: Fabregas
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Felici; Borrelli, Esposito
Allenatore: Pisacane
----------
LECCE-VERONA - Sabato 8 novembre ore 15
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente
Allenatore: Di Francesco
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Allenatore: Zanetti
----------
JUVENTUS-TORINO - Sabato 8 novembre ore 18
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, Conceicao; Vlahovic
Allenatore: Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)
----------
PARMA-MILAN - Sabato 8 novembre ore 20.45
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Keita, Hernani, Sorensen; Cutrone, Pellegrino
Allenatore: Cuesta
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku
Allenatore: Allegri
----------
ATALANTA-SASSUOLO - Domenica 9 novembre ore 12.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Krstovic
Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
BOLOGNA-NAPOLI - Domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Allenatore: Italiano
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; McTominay, Lobotka, Anguissa; David Neres, Hojlund, Elmas
Allenatore: Conte
----------
GENOA-FIORENTINA - Domenica 9 novembre ore 15
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Masini, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo
Allenatore: De Rossi
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Kean
Allenatore: Vanoli
----------
ROMA-UDINESE - Domenica 9 novembre ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa
Allenatore: Runjaic
----------
INTER-LAZIO - Domenica 9 novembre ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Bonny
Allenatore: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.